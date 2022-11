Alerta para mais de dois mil casos de Covid-19 por dia em Portugal

O número de infeções de Covid-19 em Portugal deverá ser 137% superior ao divulgado. O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado esta sexta-feira, dá conta de 5920 casos entre 25 e 31 de outubro, o que revela uma média de 845 infeções diárias, mas o epidemiologista Manuel Carmo Gomes acredita que sejam, na realidade, dois mil. Um número que estará a aumentar, segundo o perito, já que se verifica uma “leve tendência crescente” de internamentos.









O documento da DGS revela, porém, que houve redução de 23% da incidência, em relação à semana anterior. O índice de transmissibilidade também baixou, situando-se em 0,87. Manuel Carmo Gomes justifica os dados com a redução dos rastreios, assegurando que está a comprometer a monitorização atempada da pandemia.

“Presentemente, apenas conhecemos resultados de testes realizados em meio hospitalar e de pessoas que se deram ao trabalho de obter receita médica para se testar”, alerta. O epidemiologista explica que a situação epidemiológica é apenas estudada, atualmente, com base no número de hospitalizações e de mortes. “Indicadores que chegam a ter semanas de atraso em relação ao número de casos”, revela Manuel Carmo Gomes, avisando que o desconhecimento de “quantos casos ocorrem diminui a perceção do risco”. Um dos fatores de incerteza tem que ver com a variante Ómicron, que nos últimos meses se desdobrou em numerosas subvariantes que têm em comum mutações “que lhes permitem fugir aos nossos anticorpos”.



pormenores

Vacinação



O ministro da Saúde disse, esta sexta-feira, que três milhões de pessoas terão a dose de reforço até meio de dezembro. Pizarro apelou à vacinação e revelou que Portugal é o país mais avançado no processo. Peritos reúnem



Pandemia tripla

Na próxima sexta-feira (11), peritos, Governo, partidos e parceiros sociais reúnem-se no Infarmed para fazer um ponto da situação da Covid-19. Não estão programados mais encontros.

O médico Filipe Froes prevê que haverá “pandemia tripla” no inverno, em Portugal. Ao ‘Diário de Notícias’, explicou que se tratará da gripe, Covid-19 e o vírus sincicial respiratório, em conjunto.