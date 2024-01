Alexandre Fonseca deixa Altice Portugal por mútuo acordo

O antigo presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, anunciou esta quinta-feira que vai deixar a empresa de telecomunicações. A saída, por mútuo acordo após auditoria interna, acontece depois de Alexandre Fonseca ter suspendido o cargo no grupo, em julho do ano passado, após uma investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Alexandre Fonseca publicou na rede social LinkedIn uma fotografia de uma estrada com a legenda: "Decida onde quer chegar e não para até conseguir...!". A acompanhar esta imagem, o antigo presidente executivo da Altice Portugal escreveu ainda: "Venho comunicar que eu e o Grupo Altice concretizámos um Acordo que põe termo a uma relação de mais de uma década, na qual coloquei toda a minha entrega e dedicação e a quem prestei profunda colaboração. Seguir-se-á uma nova fase de desafios...".Quando Alexandre Fonseca deixou a presidência executiva da Altice Portugal, em abril do ano passado, passou a ter funções executivas internacionais, acumulando com o cargo de 'chairman' na subsidiária portuguesa do grupo internacional. Alexandre Fonseca saiu quando, surgiram suspeitas de "viciação do processo decisório do grupo Altice, em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência". Em causa estariam suspeitas de corrupção ativa e passiva que teriam lesado o Estado numa verba superior a 100 milhões de euros.Durante a gestão de Fonseca, a Altice atingiu uma quota de mercado superior a 50% e um crescimento das receitas a crescer à volta de 11% ao ano tendo ainda entrado noutras áreas de negócio, nomeadamente serviços financeiros, energia ou bilhética.