Alijó disponibiliza 140 camas para situações de emergência devido ao coronavírus

O município de Alijó anunciou que preparou 140 camas para situações de emergência, a nível de contágio ou de isolamento profilático devido à covid-19, e está a distribuir viseiras feitas no equipamento municipal FabLab.

A autarquia do distrito de Vila Real disse que continua a "ser proativa na adoção de medidas de combate à pandemia de covid-19 e de apoio às entidades que estão na linha na frente em todo o território concelhio".

Nesse sentido, preparou 140 camas "para dar resposta a situações em que seja necessário assegurar o isolamento profilático, eventuais casos de contágio por covid-19, que não necessitem de internamento hospitalar, e outros casos relativos às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que necessitem deste tipo de apoio".

As camas estão distribuídas pelo pavilhão gimnodesportivo e pela pousada da juventude, que se disponibilizou para colaborar com a autarquia.

O município de Alijó decidiu também desbloquear os apoios financeiros às juntas e IPSS "para permitir uma atuação mais eficaz por parte destas entidades".

Segundo informou, a partir de hoje vai "disponibilizar o apoio financeiro anual a todas as IPSS do concelho, eliminando a burocracia de instrução de candidatura" e, nos próximos dias, "será feito um adiantamento de 60% do apoio financeiro anual a todas as 14 juntas que desempenham um papel de proximidade junto de todas as aldeias".

A Câmara referiu ainda que o FabLab - um laboratório de fabricação digital - antecipou a sua entrada em funcionamento e está a produzir viseiras de proteção, que serão disponibilizadas aos profissionais das IPSS, centro de saúde e corporações de Bombeiros, que estão na linha da frente no combate à covid-19.

A autarquia adquiriu também álcool gel, 10.000 máscaras cirúrgicas e 4.000 máscaras tipo FFP2, que serão distribuídas esta semana por aquelas instituições, "para fazer face a uma carência imediata deste material".

Disse ainda que comprou máquinas de desinfeção de ar para espaços interiores, que utilizam um "sistema de ozonização", que vai atribuir a cada uma das IPSS locais.

A par destas medidas, a Câmara de Alijó criou um serviço de apoio à população mais vulnerável e sem retaguarda familiar, assegurando a entrega de alimentos e medicamentos, e abriu um banco local de voluntariado.

Lançou também a aplicação "Alijó em Casa" que disponibiliza informação sobre os serviços com entrega ao domicílio no concelho.

