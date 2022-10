A aluna que agrediu uma colega com murros e bofetadas, junto à Escola Básica Poeta Emiliano da Costa, em Estoi, no concelho de Faro, arrisca ser suspensa entre 5 e 10 dias, na sequência do processo disciplinar aberto pelo estabelecimento de ensino.





CM Francisco Soares, diretor do Agrupamento Pinheiro e Rosa, onde a escola está integrada, “foi aberto um processo disciplinar à aluna agressora e ao rapaz que fez as filmagens. Foram ainda identificados todos os alunos que presenciaram as agressões e não fizeram nada para as impedir, para avaliar se serão também sancionados a nível disciplinar”.



CM apurou, a aluna de 14 anos continua a frequentar a escola até que seja tomada uma decisão sobre a sua suspensão, que pode ir dos 5 aos 10 dias. O CM sabe que a jovem já mostrou arrependimento pelos atos praticados. Vive com o pai e este condena o comportamento da filha, sentindo-se mesmo envergonhado com a situação.



Leia também Estudante de 14 anos ataca colega na escola Já a aluna agredida, também com 14 anos, está a ser apoiada pelo gabinete de psicologia da escola. O pai já apresentou queixa na GNR e irá decidir nos próximos dias se a filha vai mudar de escola.

A escola reforçou os conteúdos da disciplina de Cidadania, com especial incidência nos direitos e deveres e na resolução de conflitos em sociedade.