O exame nacional de Geografia A, do 11º ano, estava prestes a começar, às 09h30 desta segunda-feira, numa escola secundária no Calvário, em Lisboa, quando os professores vigilantes repararam no excesso de nervosismo de duas alunas. Confrontaram-nas, mas foi necessária a presença da PSP para confirmar as suspeitas: as duas jovens, ambas de 18 anos, falsificaram os documentos de identidade e faziam o exame no lugar de duas outras alunas.









Ver comentários