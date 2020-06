As notas dos alunos do 9.º ano baixaram no exame nacional de Português de 2019, ano em que mais do que uma em cada três escolas teve média negativa, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Educação.

A média nacional dos exames de Português do 9.º ano desceu de 3,39 para 3,11 valores (numa escala de zero a cinco) entre 2018 e 2019, segundo uma análise realizada pela Lusa tendo por base as notas de 91.553 alunos internos que realizaram a prova no verão do ano passado.

O desempenho mais fraco dos estudantes revelou-se também na quantidade de escolas que conseguiu que a média das notas de todos os seus alunos fosse positiva: mais de uma em cada três (37,5%) "chumbou", enquanto no ano anterior eram apenas 10%.

Num universo de 1240 escolas, apenas 774 (62,4%) teve média positiva, voltando os primeiros lugares da tabela elaborada pela Lusa a serem ocupados por colégios e o primeiro estabelecimento de ensino público a surgir apenas em 19.º lugar.

O Externato Escravas Sagrado Coração de Jesus, no Porto, o Colégio dos Plátanos, em Sintra, e o Externato As Descobertas, em Lisboa, ocupam os três primeiros lugares com uma média superior a 4 valores.

Os 28 alunos da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, em Lisboa, conseguiram a melhor média entre os estudantes do ensino público (3,92 valores), seguindo-se a Escola Secundária Infanta Dona Maria, em Coimbra (33.º lugar do 'ranking' geral), e a Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, em Braga (46.º do 'ranking' geral).

A região de Lisboa também se destaca pela negativa, sendo aí que se situa a maior parte das dez escolas frequentadas pelos alunos que tiveram mais dificuldades com a prova de Português.

Os alunos do 9.º ano melhoraram o seu desempenho no exame nacional de Matemática de 2019, mas a maioria das escolas continua com média negativa, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Educação.

As notas a Matemática melhoraram no ano passado mas, mesmo assim, a média dos exames nacionais realizadas por 92.504 alunos continua a ser negativa, segundo uma análise feita pela Agência Lusa a dados solicitados ao Ministério da Educação.

No ano passado, a média dos exames do 9.º ano foi de 2,95 valores (numa escala de zero a cinco), o que representa uma melhoria em relação a 2018, quando a média foi de 2,61 valores.

Das 1.240 escolas que levaram alunos a exame, apenas 510 conseguiram que a média dos resultados fosse positiva (41%). Ou seja, 59% dos estabelecimentos de ensino "chumbou", o que mesmo assim revela uma melhoria significativa quando comparado com o ano anterior (80,1%).

As escolas privadas voltam a liderar a tabela elaborada pela Lusa, com o primeiro estabelecimento de ensino público a surgir apenas em 29.º lugar.

Os alunos da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, em Lisboa, foram responsáveis por colocar a sua escola em 1.º lugar do 'ranking' dos estabelecimentos de ensino público ao conseguirem uma média de 4,21 valores.

Esta escola destacou-se também na prova de Português, conseguindo por isso ser a pública mais bem classificada no 'ranking' que junta as duas disciplinas de exame do 9.º ano.

No 'ranking' geral das melhores médias a Matemática os primeiros lugares são ocupados pelo Colégio Cedros, em Vila Nova de Gaia, Externato As descobertas, em Lisboa, e o Externato Escravas Sagrado Coração de Jesus, no Porto, todas com médias superiores a 4,5 valores.

No geral, as raparigas continuam a ter melhores resultados a Matemática: tiveram uma média de 3 valores, enquanto os rapazes obtiveram 2,89, segundo uma análise da Lusa às mais de 180 mil provas realizadas.