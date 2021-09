Alunos podem mudar de cursos entre dia 7 e 9 de setembro

Os cursos e as instituições de Ensino Superior escolhidas (bem como a ordem) para a candidatura na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso poderão alteradas entre os dias 7 e 9 deste mês, tendo o Governo determinado esta terça-feira a abertura da plataforma, na internet, para o efeito.No final do mês passado, o Conselho de Ministros aprovou o aumento excecional das vagas, em resposta ao número recorde de candidatos: 63 878, o maior desde 1996 e significativamente superior em comparação com as 52 mil lugares disponibilizados inicialmente.O Governo volta, pelo segundo ano consecutivo, a utilizar as duas mil vagas por preencher nos concursos especiais. A lista de lugares será disponibilizada em www.dges.gov.pt, até ao dia 6. Será considera apenas a última candidatura submetida. Os resultados serão conhecidos no próximo dia 27.