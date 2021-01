Alunos protestam pelo fim do frio nas salas de aula em Portugal

Alunos de escolas do Algarve e do Alentejo realizaram protestos pelo fim das salas geladas devido ao frio, um problema que os representantes de pais e professores reconhecem existir de Norte a Sul.









Enrolados em mantas, com várias camadas de roupa, luvas e cachecóis: foi assim que os alunos da Escola Secundária de Serpa protestaram esta quarta-feira. Uma situação que se deve às más condições daquele estabelecimento de ensino – como infiltrações e falta de isolamento térmico – e que se arrastam “há anos”.

Um problema agravado pela pandemia, que “obriga” a que as salas sejam arejadas e fiquem, assim, ainda mais frias.





Margarida Figueira, presidente da Associação de Estudantes local, disse que os alunos “passam mais frio nas salas do que na rua”. O objetivo do protesto, que juntou alunos e professores, é fazer chegar o apelo “a entidades superiores” para que possam resolver esta situação. Já no Algarve, a Escola Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, é um dos estabelecimentos onde os alunos se queixam das más condições. “As salas são geladas no inverno e quentes no verão. Estamos sentados nas aulas a tremer de frio, com as mãos congeladas e incapacitadas de se mexerem para escrever”, lamentaram os alunos que fizeram um protesto à porta da escola e em frente à Câmara de Portimão. Esta contestação é, para o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, “um ato de cidadania”, acrescentando que, “por vezes, um protesto vale mais do que dezenas de ofícios a denunciar um problema”. Na mesma linha dos diretores de escolas, também Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, e Jorge Ascenção, dirigente da Confap, alertam para a falta de sistemas de aquecimento nas escolas.

Temperaturas baixas previstas até segunda-feira



As baixas temperaturas colocam hoje sob aviso amarelo oito distritos do País: Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Castelo Branco, Évora e Beja. E, ainda segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vão continuar até segunda-feira condições favoráveis para que vastas zonas do Interior do território permaneçam com temperaturas mínimas negativas. A partir de terça-feira, no Litoral, e quarta, no Interior, há a previsão de subida da temperatura.