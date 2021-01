André Ventura em isolamento profilático após contacto com Marcelo Rebelo de Sousa

O líder do Chega e candidato a Belém, André Ventura, está em isolamento profilático após ter tido contacto com Marcelo Rebelo de Sousa no debate presidencial da passada semana."No contacto do debate chegámos a estar muito próximos. Estamos em contacto com as autoridades de saúde", confirmou o candidato ao

O Presidente da República, que já estava com precauções extra devido a um contacto recente com um assessor infetado, recebeu no Palácio de Belém uma comitiva do PSD, que incluiu o autarca de Ovar Salvador Malheiro, igualmente infetado.