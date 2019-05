Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Anestesistas do Hospital Amadora-Sintra vão estar em greve

Médicos dizem que as escalas de Urgência põem em causa a segurança dos doentes.

Por Edgar Nascimento | 09:40

A partir de dia 19 os médicos anestesistas do Hospital Amadora-Sintra vão estar em greve, por um período de cinco dias.



Os médicos exigem condições de segurança clínica e alertam que as escalas de Urgência põem em causa a segurança dos doentes.



"Há mais de um ano que os anestesistas do Amadora-Sintra têm vindo a dar conhecimento à Ordem dos Médicos, aos sindicatos e ao conselho de administração do hospital da existência de várias irregularidades e de carências que afetam com gravidade a boa prática clínica", refere o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), em comunicado enviado à Lusa.



De acordo com o SIM, "a grande maioria dos anestesistas" já ultrapassou em finais de abril o limite máximo de trabalho suplementar anual permitido por lei (150 horas anuais).



A greve, refere o sindicato, tem como objetivo exigir que a equipa de Urgência tenha quatro elementos, todos especialistas, de forma a garantir a segurança clínica nas áreas de bloco operatório, bloco de partos, unidades de cuidados pós-anestésicos, reanimação intra-hospitalar e atividades fora do bloco operatório.



Em reação, a administração do Amadora-Sintra garante que "tem feito tudo" para contratar novos anestesistas e lembra que "o problema da anestesia" é uma questão nacional e não apenas desta unidade.