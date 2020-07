Animais de companhia deixam de estar sob a tutela da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, anunciou esta quinta-feira que os animais de companhia vão deixar de estar sob a alçada da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), passando para a tutela do ministério do Ambiente.

O anúncio foi feito na audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar, a requerimento do BE e da deputada Não Inscrita Cristina Rodrigues, sobre a morte de sete dezenas e meia de animais nos abrigos ilegais 'Cantinho das Quatro Patas' e 'Abrigo de Paredes', na serra da Agrela, concelho de Santo Tirso, na sequência do incêndio no fim de semana de 18 e 19 de julho.

A Governante justificou a decisão com o universo de quase 2 milhões e 750 mil animais de companhia registados no sistema, "um número imenso", explicando que esta vertente dos animais de companhia possa ser tratada "independentemente", e que a DGAV se deve centrar naquilo que diz respeito ao bem-estar dos animais de produção, "que abastecem os sistemas alimentares", assumindo o compromisso de reforçar o efetivo de 305 médicos-veterinários da DGAV.