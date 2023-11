Anjos de Natal custam 23 500 euros

É com música e fogo de artifício que Lisboa inaugura hoje as iluminações de Natal na cidade. A cerimónia do acender das luzes da árvore gigante instalada no Terreiro do Paço está marcada para as 19h00, seguindo-se um concerto do grupo Anjos, com temas de Natal, que custa 23 500 euros, a que acresce IVA, conforme consta do contrato assinado no passado dia 23, entre a empresa municipal EGEAC e a Senhores do Ar II – Produções. A entrada é livre.No contrato, a EGEAC assegura espaço de apoio para camarins devidamente mobilados (mesa, cadeiras e espelhos); instalações sanitárias; estacionamento para um camião, duas carrinhas altas e seis veículos ligeiros; grades de segurança, bem como serviços de polícia, segurança e bombeiros que se mostrem necessários e serviço de eletricista para os trabalhos preparatórios e acompanhamento do espetáculo. Também tem de obter as licenças necessárias junto da Câmara de Lisboa e da Sociedade Portuguesa de Autores. Por seu turno, a Senhores do Ar II – Produções assegura o palco (12 metros, por 10 metros e 1, 20 de altura), bem como equipamentos de som, luz e técnicos, entre outras obrigações.A Câmara Municipal de Lisboa vai gastar 749 500 euros nas iluminações de Natal, valor igual ao dos últimos anos.Luzes ligadas das 17h30 às 23h00 de domingo a quinta-feira; das 17h30 às 24h00 às sextas e sábados, e das 17h30 à 01h00 nos dias 25 e 31.No Largo Camões está colocada uma bola de Natal, com 12 metros de altura, que vai criar efeitos de luz em diferentes cores.