As escolas reabriram esta terça-feira para o arranque do novo ano letivo, com 1,3 milhões de alunos do 1º ao 12º ano de escolaridade a começar a aulas até sexta-feira, mas muitos ainda sem todos os professores. Se já houvesse aulas em todo o País, cerca de 55 a 60 mil alunos não teriam professores, denuncia a Federação Nacional dos Professores (Fenprof).









