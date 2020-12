Ano Novo sem direito a festejos devido à Covid-19

Após um período de menor aperto, pelo Natal, no conjunto das medidas impostas pelo Governo para tentar limitar os contágios com Covid-19, as regras endurecem esta semana, em particular, a partir das 00h00 de 31 de dezembro. As tradicionais festas de passagem de ano estão proibidas.Entre as 00h00 horas do último dia de 2020 até às 05h00 de dia 4 de janeiro de 2021, haverá proibição de circulação entre concelhos. A 31 de dezembro haverá mesmo recolher obrigatório a partir das 23h00.No período referido são proibidos ajuntamentos na via pública com mais de seis pessoas. Já nos dias 1, 2 e 3 de janeiro as restrições apertam e haverá um recolher obrigatório a partir das 13h00.O Câmara de Vinhais criou um plano de emergência de apoio às famílias, instituições sociais e empresas, com um valor de 50 mil euros, para minimizar o impacto da crise socioeconómica provocada pela pandemia da Covid-19. O montante será alvo de uma avaliação de reforço, caso as candidaturas o justifiquem. Este programa é de natureza excecional e temporário, diz a autarquia. Podem pedir ajuda agregados familiares que tenham ficado sem rendimento a partir de 19 de março. As instituições sociais poderão pedir um subsídio extraordinário até 1000 euros para comprar equipamentos de proteção individual. E para as micro, pequenas e médias empresas há uma comparticipação "para assegurar os postos de trabalho, bem como normalizar a atividade".Os cuidados intensivos do Hospital de Viseu nunca tiveram tantos doentes internados com Covid-19 como agora. São 10 pessoas que estão entre a vida e a morte devido ao novo coronavírus. Em enfermarias estão internados 62 doentes. O balanço é da proteção civil municipal e prova que a pandemia da Covid-19 nunca esteve tão ativa no distrito de Viseu como agora. Nos 24 concelhos do distrito já foram registados 8800 casos de pessoas com Covid-19, sendo que 162 não resistiram e acabaram por morrer. O concelho de Viseu voltou a subir esta semana para o nível de risco muito elevado e, por isso, está sujeito a medidas mais restritivas. Entre 16 e 22 dezembro o concelho registou 237 novos casos e 29 óbitos, o pior registo desde o início da pandemia.A Autoridade de Saúde Pública está a acompanhar um surto de Covid-19 no Lar ‘A Casinha’, nos arredores de Évora, onde 21 dos 37 utentes testaram positivo ao novo coronavírus. Com 16 funcionários também infetados, há apenas três disponíveis para dar tratar dos utentes. Voluntários, como Conceição Pires, têm dado apoio na instituição onde "faltam funcionários" e "os que estão têm de dar assistência a todos". António Veladas, filho de um utente, pede que sejam tomadas medidas: "É preciso evacuar e desinfetar este lar", diz.Nos últimos dias, o presidente da câmara anunciou que foi detetado um surto num "outro lar privado da cidade, mais pequeno". "Há cerca de uma dezena de pessoas infetadas, entre utentes e funcionários", informou Carlos Pinto de Sá.A Direção-Geral de Saúde revelou este sábado que há mais uma vítima mortal de Covid-19 no Algarve e mais 43 infetados. Entretanto, segundo revelou a Comissão Distrital de Proteção Civil, até sexta-feira havia 53 internados, dos quais 12 nos Cuidados Intensivos. Destes, 7 estão ventilados. Havia ainda 107 novos casos confirmados. O número total de casos ativos será, assim, de 1105.Entretanto, a situação do Lar de idosos Quinta de S. Sebastião, em Algoz, no interior do concelho de Silves, continua a preocupar as autoridades sanitárias, com 28 utentes e 16 funcionários infetados.O surto, tal como onoticiou, teve origem numa funcionária que "parecia estar constipada", confirmou ao CM um familiar de uma utente do lar que se encontra infetada.