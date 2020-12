Costa poupa Natal e fecha Ano Novo para travar mais contágios de Covid-19

Os portugueses vão poder festejar o Natal em liberdade, mas na passagem de ano não há festas para ninguém. O Governo aprovou o recolher obrigatório em todo o País no Ano Novo: na noite de 31 de dezembro, é proibido circular a partir das 23 horas e nos dias 1,2 e 3 de janeiro esta proibição vigora a partir das 13 horas. Quanto ao Natal, mantêm-se as medidas já previstas, sendo possível circular em todo o território nacional entre os dias 23 e 26 de dezembro.António Costa justificou o reforço das medidas restritivas na passagem de ano com a necessidade de travar contágios a seguir ao Natal e impedir uma terceira "onda"em janeiro. Perante o risco, no final do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro foi categórico: "Temos de cortar totalmente as celebrações de Ano Novo."Com o recolher obrigatório na noite da passagem de ano e nos dias 1,2 e 3 de janeiro, o Governo quer "evitar a multiplicação dos riscos que o Natal vai comportar". "Não é preciso puxar o travão de mão para o Natal, mas tem de se puxar para a passagem de ano." Na análise à atual situação pandémica, Costa foi contundente: "Não estamos hoje no ponto onde desejávamos estar para encarar o próximo Natal com tranquilidade." O primeiro-ministro deixou claro que o Governo optou por não fixar um número-limite de pessoas nos encontros no Natal, mas alertou que "os festejos de têm de decorrer com máximo cuidado e com o mínimo de pessoas".Costa explicou ainda que a liberdade de circulação entre 23 e 26 de dezembro é mantida a pensar na segurança rodoviária. Na noite noite de 23 para 24, a circulação na via pública será permitida "para quem se encontre em viagem". Nos dias 24 e 25, será permitida até às 02h00 do dia seguinte. E no dia 26, o recolher é pelas 23h00. Sendo uma época festiva, "mais vale dar tempo para que todas as pessoas possam ir e vir com segurança", afirmou o primeiro-ministro.O decreto de renovação do estado de emergência de 24 de dezembro a 7 de janeiro foi aprovado no Parlamento com os votos a favor do PS, PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Mas a contestação subiu de tom. Joacine Katar Moreira, que no último debate se tinha abstido, votou contra ao lado de PCP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal. BE, CDS e PAN voltaram a abster-se.Apesar de ter votado a favor, o PSD criticou a ligeireza das medidas. "Este não é o momento para baixar a guarda", atirou o ‘vice’ da bancada do PSD, Carlos Peixoto, salientando que "o Governo português é o único na Europa que não implementou medidas de restrição de circulação entre concelhos". João Almeida, do CDS, acusou o Executivo de "falhar" ao apresentar "medidas incompreensíveis como o recolhimento obrigatório partir das 13h00".Mais à esquerda, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, exigiu que "o sistema privado de saúde seja enquadrado no combate à pandemia". E João Oliveira, líder da bancada do PCP, afirmou que "o estado de emergência não dá resposta a questões como o reforço do SNS ou dos apoios sociais".A encerrar o debate, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, apelou "à responsabilidade de todos os portugueses" no Natal e pediu uma "absoluta restrição dos comportamentos de risco no Ano Novo".O Presidente da República anunciou a renovação do estado de emergência numa nota no site da presidência e pediu bom senso aos portugueses na celebração do Natal. "Ao renovar, até 7 de janeiro de 2021, o estado de emergência, quero recordar o contrato de confiança que essa renovação pressupõe entre todos os portugueses, ou seja, entre todos nós. Ou celebramos o Natal com bom senso, maturidade cívica e justa contenção, ou janeiro conhecerá, inevitavelmente, o agravamento da pandemia." Na mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a a aconselhar que "não haja ilusões" quanto ao processo de vacinação e advertiu para os efeitos que os portugueses "sofrerão na vida, na saúde, no desemprego, nos rendimentos, por causa do que tiverem feito ou deixado de fazer neste Natal".O primeiro-ministro garantiu esta quinta-feira que as escolas não voltam a fechar, congratulando-se pela forma como decorreu o primeiro período do presente ano letivo. "Nada justifica alterar o calendário escolar. O primeiro período correu excecionalmente bem", afirmou António Costa.O chefe do Executivo reconheceu que "houve escolas onde houve focos, houve alunos, professores e auxiliares infetados", mas sublinhou que "tudo foi gerido com tranquilidade sem pôr em causa o decurso normal do ano letivo".Com o recuo do Governo para o período da passagem de ano, também a restauração sofre um revés nos horários. Na noite de 31 de dezembro, os restaurantes têm de encerrar até às 22h30. Nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, o horário de funcionamento não pode ir além das 13h00, exceto para entregas ao domicílio. As mudanças surgem numa altura em que muitos espaços tinham já reservas para o Ano Novo.O decreto presidencial que regula o sétimo estado de emergência traz só uma alteração face ao anterior: Marcelo Rebelo de Sousa realça que o incumprimento das regras configura crime de desobediência. O documento mantém a possibilidade de restrições consoante os níveis de risco bem como a proibição de circulação na via pública em certos períodos.A Assembleia Legislativa da Madeira deu esta quinta-feira parecer favorável ao prolongamento do estado de emergência, colocando contudo em questão a competência do Presidente da República para mencionar a criminalização em caso de desobediência.