O Município de Mação concluiu a reabilitação do edifício do antigo quartel dos bombeiros e a instalação de um Centro de Atividades Ocupacionais, a par de um lar residencial para pessoas com deficiência, anunciou a autarquia.



O espaço, que foi este sábado inaugurado, representou um investimento na ordem dos 1,25 milhões de euros, dos quais 900 mil euros suportados pela autarquia e o restante com apoio do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU).

