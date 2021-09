António Costa alerta que "pandemia não acabou" e pede responsabilidade individual

O primeiro-ministro alertou que a "pandemia não acabou", apesar da nova fase do plano de desconfinamento esta quinta-feira anunciada, e apelou à responsabilidade individual dos portugueses para prevenir os contágios pelo coronavírus SARS-CoV-2.

"Passamos a uma fase que, desaparecendo a generalidade das limitações impostas pela lei, assenta essencialmente na responsabilidade individual de cada um de nós. Não podemos esquecer que a pandemia não acabou e que, podendo considerá-la controlada a partir do momento em que tenhamos 85% da população vacinada, o risco permanece", referiu António Costa.

Em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, o primeiro-ministro recordou que o "risco existe" porque, além de as vacinas não assegurarem 100% de imunidade, as crianças com menos de 12 anos não estão vacinadas e uma "faixa muito pequena" de pessoas recusa ser imunizada contra a covid-19.