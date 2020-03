O primeiro-ministro, António Costa, anunciou a suspensão de voos extracomunitários a partir das 00h00 de quinta-feira, mas há exceções.Vão ser excepções os voos para e os EUA, Canadá, África do Sul e Venezuela, bem como os PALOP, embora que com restrições no que diz respeito ao Brasil. António Costa afirmou também que a União Europeia organizou um concurso de centralização para comprar ventiladores e que são esperados alguns equipamentos provenientes da China. Relativamente à declaração de emergência, o primeiro-ministro reforçou que essa decisão cabe à Presidência.Sobre outras medidas contra o coronavírus, primeiro-ministro avançou que "têm que ser tomadas consoante as necessidades do dia-a-dia".Recorde-se que, esta terça-feira, o Governo declarou também estado de calamidade pública em Ovar.

