Costa confirma fim da cerca sanitária nas duas freguesias do concelho de Odemira

O primeiro-ministro, António Costa, confirmou esta terça-feira a resolução que levanta a cerca sanitária nas duas freguesias de São Teotónio e Longueira- Almograve, em Odemira, a partir das 00h00 desta quarta-feira.



"Hoje durante a tarde reunimos um Conselho de Ministros eletrónico que já está concluído e portanto foi decretado o levantamento da cerca sanitária a partir das 00h00 de hoje nestas duas freguesias", afirmou.





Na sua intervenção, o primeiro-ministro indicou que o Governo recebeu esta manhã uma comunicação do coordenador de saúde pública do Litoral Alentejano a dar conta de que "a maior parte" dos casos de covid-19 corresponde "a cadeias de transmissão já identificadas" e que não há transmissão comunitária e a propõe o fim da cerca.

António Costa frisou que nos cerca de 15 dias em que vigorou a cerca sanitária este território registou uma "diminuição muito significativa do ritmo de transmissão", mas alertou que a decisão do Governo "não significa que o problema tenha desaparecido".



Ao longo do discurso Costa salienta que "levantada a cerca sanitária não significa que o problema tenha desaparecido", acrescentando que o mesmo problema existe em Odemira e em todo o país.



Costa afirmou ainda que "todos têm que ter uma habitação que respeite a dignidade humana".



As últimas palavras de António Costa foram dirigidas à qualidade do concelho.



"A digna diversidade de oportunidades permite-lhe (ao concelho) ser um grande destino turístico", afirmou.



O Presidente da República já se tinha antecipado e, por meio do primeiro-ministro, revelou que vão ser assinados dois acordos para resolver o problema de alojamento dos trabalhadores.

"Fui informado, pelo primeiro ministro, de que seria levantada a cerca sanitária. No imediato. Hoje mesmo", disse Marcelo Rebelo de Sousa em Melgaço, distrito de Viana do Castelo, em declarações aos jornalistas.



As freguesias de Longueira-Almograve e São Teotónio, no concelho de Odemira, estão em cerca sanitária desde 30 de abril devido à elevada incidência de covid-19 entre os imigrantes que trabalham na agricultura na região.

Os casos detetados na pandemia entre os imigrantes que trabalham na agricultura denunciaram as condições desumanas em que vivem.