António Guterres: "Acabou a era do aquecimento global e começou a da ebulição global"

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou esta quinta-feira, em declarações à imprensa, que "acabou a era do aquecimento global e começou a era da ebulição global".

O chefe da ONU comentava a probabilidade cada vez mais certa de julho vir a ser o mês mais quente na história do planeta. "Não temos necessidade de esperar pelo fim do mês para o saber. A menos que aconteça uma mini-idade do gelo nos próximos dias, julho de 2023 vai rebentar todos os recordes", previu.

"As alterações climáticas estão aqui. São aterradoras. E isto é apenas o início. A era do aquecimento global acabou. Começou a era da ebulição global", avançou.