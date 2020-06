Aplicação Infopraia monitoriza praias portuguesas com a ajuda de 157 câmaras

A aplicação Infopraia que faz a monitorização das praias portugueses terá 157 câmaras como auxiliares para obter a informação da lotação do areal, anunciou hoje a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).



"As mais de 150 câmaras são essenciais para obter a informação e dar segurança a quem frequenta as nossas praias" afirmou o vice-presidente da APA, José Pimenta Machado, em Portimão.





Na apresentação da aplicação na cerimónia de abertura da época balnear na Praia da Rochas, em Portimão, Pimenta Machado destacou também o papel dos assistentes de praia "no fornecimento da informação para a aplicação".Disponível desde o ano passado para telemóveis com sistema operativos IOS e Android, a Infopraia permite este ano classificar as praias pela sua lotação com a intensidade indicada pelas cores - verde, amarelo e vermelho. Para esta nova funcionalidade, será necessário efetuar uma atualização.É possível também aferir a qualidade da água de todas as praias, com as "6000 análises regulares" efetuadas pela APA e "informações sobre o tipo de apoio de praia e a existência de posto de socorro ou balneários".

"Pode-se escolher por praia ou por concelho, saber a lotação e até indicar as direções para aceder à praia, de carro ou a pé", destacou.

Para uma melhor difusão da difusão da informação a aplicação passou a disponibilizar uma versão em inglês e é também acessível em infopraia.apambiente.pt/

O Governo determinou que a época balnear pode começar este ano a 06 de junho no Algarve, Tejo e Oeste, mas estabeleceu regras para a utilização das praias, devido à pandemia da covid-19, como um distanciamento físico de 1,5 metros entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos.

Os toldos e chapéus a cargo dos concessionários só poderão ser alugados por cada pessoa ou grupo numa manhã (até às 13:30) ou tarde (a partir das 14h00) e todos os equipamentos como gaivotas, chuveiros, espreguiçadeiras ou cinzeiros "devem ser higienizados diariamente ou sempre que ocorra a mudança de utente".