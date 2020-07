Aplicação que alerta para contacto de risco com coronavírus pronta em agosto

A aplicação que permite avisar as pessoas de que estiveram próximas de um infetado com o novo coronavírus deverá estar a funcionar em agosto. "Diria que durante o mês de agosto poderia a aplicação estar disponível, a cumprirem-se todos os passos", antecipou ontem a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.A adesão à aplicação StayAway Covid é voluntária. Em caso de teste positivo à Covid-19, o infetado receberá um código por parte dos profissionais de saúde que o acompanham. É esse código que vai permitir, através da aplicação já descarregada, avisar por mensagem as pessoas que estiveram próximas, por um período "superior a 15 minutos", durante os 14 dias anteriores.A solução tecnológica assenta num sistema sem fios que reconhece os telemóveis que estiveram próximos do equipamento do infetado. O Governo clarifica que o processo garante "todo o anonimato" dos utilizadores, não sendo divulgados qualquer nome ou localização.O Conselho de Ministros definiu também ontem que a Direção-Geral da Saúde (DGS) será a entidade responsável pelo tratamento dos dados. Mariana Vieira da Silva realçou que a aplicação "é um elemento adicional de informação, que não substitui as [atuais] regras de saúde pública".Segundo o Governo, a aplicação desenvolvida pelo INESC TEC entrou ontem em fase de teste-piloto por duas semanas.Segundo o último balanço da DGS, a pandemia provocou mais três mortes em Portugal, uma variação de 0,2% face ao dia anterior, elevando para 1679 o número total de vítimas mortais. Em 24 horas, o País registou 339 novos casos de infeção, uma subida de 0,7%. A região de Lisboa e Vale do Tejo é aquela onde o aumento continua a ser mais significativo, totalizando 81% dos novos casos. A pandemia já atingiu 47 765 pessoas em Portugal desde o início de março.