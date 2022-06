O Banco de Portugal recuperou quase 835 mil notas entre 2002 e 2021, tendo restituído quase 12,6 milhões de euros a cidadãos que tinham notas de euro e escudo destruídas ou mutiladas e que, sem esse serviço, perderiam o dinheiro, revelou o Banco de Portugal, citado pela Agência Lusa.



No complexo de alta segurança do Carregado, onde estão guardadas as 173 toneladas de ouro numa casa-forte e se acumulam paletes de notas, há um pequeno departamento em que se tenta ‘recuperar’ dinheiro estragado para devolver aos cidadãos.









