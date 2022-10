O artista plástico Bordalo II (Artur Bordalo) juntou a sua arte ao coro de críticas contra a Igreja Católica e montou quatro instalações artísticas que chamam a atenção para os casos de abuso sexual. As obras já não estão nos locais onde foram originalmente fotografadas, mas sim no Instagram do artista, numa série que dá pelo título de ‘Cruzes, Credo, Canhoto’.









Ver comentários