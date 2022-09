25 palavras-passe que deve evitar para que hackers não as descubram

123456

Usar palavras-passe comuns e básicas assume-se como uma tendência em grande parte da população, sendo elas as principais responsáveis pelos ciberataques.Devido à escassez de conhecimento, os utilizadores devem estar devidamente informados sobre os níveis de segurança das palavras-passe, pois se um hacker invadir uma determinada conta, são vários os riscos que o indivíduo pode ter de enfrentar. No "melhor" dos casos, o utilizador deixa de conseguir aceder às redes sociais ou Gmail, mas, por vezes, os ataques podem ter repercussões mais catastróficas.A empresa 'NordPass' revelou as 25 palavras-passe mais comuns do Reino Unido. A lista de passwords foi reunida através do apoio de investigadores independentes, especializados em questões de cibersegurança.Em 1º lugar na lista encontra-se a password "123456", seguida pela palavra-passe "password". Outras palavras-passe recorrentes estão associadas a nomes de bandas ou a equipas desportivas. "Macaco", "chocolate" e outro nomes comuns também tendem a ser bastante utilizados na Grã-Bretanha.Os hackers, de forma a conseguirem aceder facilmente às contas, têm na sua posse um software especializado capaz de analisar inúmeras combinações por hora.Nos últimos anos, são várias as empresas, nomeadamente a Apple e a Google, que têm tido um papel ativo neste âmbito, incentivando os utilizadores a utilizarem palavras-passe fortes.Assim, uma boa password deve seguir os seguintes requisitos: ter no mínimo, não deve conter o nome do utilizador ou da empresa, deve incluir uma, conter números e, pelo menos, um(como & e %).