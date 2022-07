Assembleia da República aprova recomendação ao Governo para requalificação do IC8

A Assembleia da República aprovou esta quarta-feira, por unanimidade, um projeto de resolução que recomenda ao Governo a requalificação do Itinerário Complementar 8 (IC8), com uma "intervenção estrutural em toda a sua extensão".

O texto final da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação teve por base projetos de resolução apresentados por PCP, BE, PS, PAN e PSD.

A requalificação deverá incluir "a alteração de traçado e de perfil da via de forma a corresponder à natureza de itinerário complementar", nomeadamente entre Pombal e Avelar, "permitindo desviar o tráfego regional e nacional para fora das localidades".

Por outro lado, a intervenção deverá abranger a construção de faixas de aceleração e desaceleração, bem como a inclusão de desnivelamentos nos nós de acesso, para aumentar a segurança rodoviária. São também pedidas melhorias ao nível do piso e da eliminação.

O Governo deverá ainda garantir "as fontes de financiamento para a intervenção de requalificação do IC8, incluindo de fundos comunitários, e em articulação com o Orçamento do Estado, procedendo à sua cabimentação".

O projeto de resolução foi aprovado em plenário com os votos favoráveis de PS, PSD, IL, PCP, BE e dos deputados únicos de PAN e Livre. Os parlamentares do Chega não se encontravam no hemiciclo durante as votações.

O IC8 faz a ligação entre a A 17, junto ao Outeiro do Louriçal (Pombal, distrito de Leiria) e a A 23, perto de Vila Velha do Ródão (distrito de Castelo Branco).