Assembleia Municipal de Castelo Branco quer IC31 em perfil de autoestrada

A Assembleia Municipal de Castelo Branco aprovou esta quinta-feira, por maioria, uma moção solicitando ao Governo português a construção do IC31, ligação entre a A23 e a fronteira de Termas de Monfortinho, em perfil de autoestrada.

A moção, subscrita pelo Sempre - Movimento Independente e pelo Chega, propõe ao presidente da Assembleia Municipal de Castelo Branco, Jorge Neves (PS), que faça chegar ao Governo, o "descontentamento gerado na nossa comunidade, causado pelo anúncio do perfil previsto para o IC31".

O documento pede a Jorge Neves que solicite ao Governo "a revisão do perfil previsto para o IC31, transformando o mesmo em perfil de autoestrada".

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou, no início de dezembro, um concurso público para a elaboração do projeto de execução do IC31 entre Castelo Branco e Monfortinho, pelo preço base de 1,8 milhões de euros.

O projetado IC (itinerário complementar) 31 pretende ligar a A23, na zona de Alcains (Castelo Branco), à fronteira com Espanha, nas Termas de Monfortinho (Idanha-a-Nova), e será constituído por dois troços distintos, assegurando-se um perfil transversal cuja largura da faixa de rodagem se mantém em toda a sua extensão.

Segundo os subscritores da moção, há muitos anos que Castelo Branco ambiciona uma ligação entre a A23 e a EX-A1 da Estremadura espanhola, uma obra estruturante para o desenvolvimento de Castelo Branco, do distrito, da região Centro e até mesmo do país no seu todo.

"Para cumprir plenamente o seu objetivo, esta ligação rodoviária, mais conhecida como IC31, sempre foi vista e prometida como perfil de autoestrada", sustentam.

Contudo, o recente anúncio do perfil desta ligação, "causou enorme deceção em todos os albicastrenses, pois não espelha o perfil de autoestrada", mencionando apenas duas faixas, em dois troços distintos, um novo e outro assente na requalificação de uma estrada já existente, a EN239.

Para os deputados municipais do Sempre e do Chega, além da "enorme desilusão" a falta de um perfil de autoestrada no IC31 é, sobretudo, uma "falha grave" na implementação de medidas discriminativas para o território.

A moção foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor de deputados municipais do PS, 15 do Sempre, dois do Chega e quatro do PSD/CDS-PP. Votaram contra 17 deputados municipais do PS.