Transporte gratuito para jovens dos 13 aos 15 anos aprovado para setembro

A Assembleia Municipal do Porto foi unânime em aprovar a criação do título "Porto.13-15", que assegura a gratuitidade na utilização dos transportes públicos no sistema intermodal Andante para todos os jovens entre os 13 e os 15 anos.



Durante a sessão extraordinária deste órgão deliberativo, na segunda-feira à noite, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, explicou que a decisão de estender a gratuitidade até aos 15 anos prendeu-se com o facto de ser "nestas idades que se criam e transformam hábitos".





Falando numa medida fundamental, o autarca assumiu que esta está relacionada com a questão da mobilidade e das alterações climáticas, integrando-se num "pensamento estratégico".Contudo, Rui Moreira assumiu que será necessário, por exemplo, melhorar a oferta e o conforto.A intenção de estender a gratuitidade aos jovens com idade até aos 15 anos nas deslocações dentro da cidade do Porto, para todos os seus residentes entre os 13 e os 15 anos a frequentar estabelecimentos de ensino no concelho, foi anunciada em fevereiro deste ano e implica um investimento aproximado de um milhão de euros.A medida deverá entrar em vigor a partir de setembro, ou seja, no início do próximo ano letivo.Os custos de utilização mensal dos títulos de transporte serão assegurados pelo município mediante a celebração de protocolo com o TIP - Transportes Intermodais do Porto.Apesar de elogiar a aposta no estímulo à utilização do transporte público, o social-democrata Francisco Carrapatoso entendeu que a medida deveria ser alargada aos jovens até aos 18 anos.Partilhando da mesma opinião, Susana Constante Pereira, do BE, salientou que se a medida fosse alargada até aos 18 anos seria um "contributo fundamental" ao orçamento das famílias.Também o deputado da CDU Rui Sá mostrou-se favorável à iniciativa, mas considerou que o transporte escolar merece uma reflexão.Por seu lado, Carla Leitão, eleita pelo movimento independente de Rui Moreira, lembrou o "enorme sentido estratégico" desta medida.