Associação distribui cabazes de Natal solidários em Vila do Conde

A Associação Desportiva de Árvore Forças de Segurança Unidas distribuiu esta quinta-feira nove cabazes de alimentos a pessoas carenciadas. A iniciativa solidária de Natal, que contou com a ajuda do futebolista Rúben Ribeiro (a jogar atualmente na Turquia) e com a colaboração da atleta Aurora Cunha, decorreu em Vila do Conde."Vimos pessoas carenciadas que vivem em condições chocantes. Foi uma véspera de Natal simultaneamente triste, por testemunhar a vida difícil que muitos levam, e alegre, por lhes podermos trazer alguma felicidade", afirmou ao CM Bruno Brini, da associação.Um dos cabazes foi entregue à família de ‘Pipinho’, menino que vive com síndrome de Norrie e cuja família luta diariamente para lhe disponibilizar a terapia de que necessita.A associação sediada em Árvore, Vila do Conde, junta elementos de forças de segurança, bombeiros e segurança privada. Tem promovido várias iniciativas que aliam o desporto à solidariedade.