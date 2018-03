Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Associações contra limpeza de matas à pressa

Preço médio da limpeza passou de 900 para 1200 euros por hectare.

Por Secundino Cunha | 01:30

Mais de uma dezena de associações florestais fizeram saber ao Ministério da Agricultura que o prazo de 15 de março é "errado" e que o mais acertado seria alargar o período de limpeza das matas e florestas até finais de maio. As associações consideraram que "limpar até meados de março não previne os fogos florestais", referindo que, "daqui até finais de maio, os matos e as ervas vão crescer e as florestas voltarão a ter combustível em excesso. Se as limpezas fossem feitas em maio, haveria, de facto, prevenção dos fogos florestais porque estaria tudo limpo no verão".



Algumas associações estão também a aconselhar os associados a fotografarem as limpezas, assim como a área limpa, a fim de, no verão, confrontados com uma eventual ameaça de coima, poderem confirmar que realizaram a limpeza. Outra das preocupações das associações é o combate à especulação. É que, em apenas dois meses, o preço médio passou de 900 para 1200 euros por hectare. Mas há já conhecimento de casos em que proprietários, ao verem os prazos a apertar, pagaram mais de três mil euros por hectare.