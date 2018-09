Aumenta procura por exorcismos na Igreja

Bispo da diocese de Bragança-Miranda revela que há muitas pessoas a pedir ajuda para se libertarem do mal.

Há cada vez mais portugueses a procurar ajuda na Igreja Católica para se libertarem do mal e de dependências através de rituais de exorcismo - oração específica onde é ordenado ao "demónio" que abandone o corpo da pessoa.



A revelação é feita pelo bispo da diocese de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro. Em março, o Vaticano já tinha apontado um crescimento na ordem dos 300 por cento no que diz respeito à procura do exorcismo em Itália, o que fez com que a Santa Sé promovesse formação nesta área.



"Há muitas pessoas que nos procuram a pedir ajuda e eu espero que haja mais tempo disponível para responder a estas necessidades. Este tipo de acompanhamento precisa de muita escuta e muita atenção", sublinhou o bispo. Segundo D. José Cordeiro, a população quer respostas imediatas, mas o processo "requer fé e tempo", alertando que nem todas as pessoas podem recorrer a este tipo de ritual. "São necessárias muitas manifestações tidas como anormais", explicou.



O exorcismo não deve ser a primeira resposta ao problema, "Deve-se tentar procurar um grupo interdisciplinar" alerta D. José Cordeiro, bispo de Bragança-Miranda.

Sacerdote partilha vídeos na internet

O sacerdote exorcista Duarte Sousa Lara, da diocese de Lamego, é conhecido por falar abertamente do ritual católico. Criou uma página na internet (www.santidade.net) para difundir o seu trabalho através de vídeos do próprio e testemunhos de pessoas "exorcizadas".



90

No exorcismo são realizadas várias orações. O rito começa com a aspersão de água benta. Depois, recita-se o Salmo 90 e o Evangelho. Durante o ritual, mostra-se um crucifixo ao exorcizado. Para o sacerdote, o ritual inicia-se antes das orações, ao dirigir-se para o lugar da celebração, com vestes sagradas apropriadas e estola de cor roxa.



Oração final

No final, o padre ordena a saída do demónio: "Eu te esconjuro, Satanás, inimigo da salvação humana. Reconhece a justiça e bondade de Deus Pai, que condenou com justo juízo a tua soberba e inveja. Afasta-te deste servo de Deus, que Deus formou à sua imagem, enriqueceu com os seus dons e adotou como filho da sua misericórdia".