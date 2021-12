Entre janeiro e outubro deste ano foram reportados 752 episódios de agressão em instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS). São, em média, 2,5 casos por dia. A maioria das agressões visa os enfermeiros (32%); seguindo-se os médicos (31%) e os assistentes técnicos (30%).Os casos da médica agredida com agulhas de crochê no Hospital de Gaia, nesta segunda-feira, e do enfermeiro atacado no Hospital de Aveiro, no sábado, suscitaram reações de repúdio por parte de associações que representam os profissionais de saúde.