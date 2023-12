Autarquia do distrito do Porto oferece 'smartphones' aos funcionários para aumentar literacia digital

A Câmara de Valongo vai oferecer 'smartphones' a todos os funcionários municipais para aumentar o conhecimento e promover a literacia digital, anunciou esta sexta-feira em comunicado a autarquia do distrito do Porto.

O projeto chama-se "Junta-te ao círculo da inovação digital" e permitirá a todos os funcionários aceder a informações exclusivas relacionadas com a "Administração Pública, conteúdos formativos gratuitos [sendo também] estimulados a utilizarem as ferramentas digitais online do município, bem como [terão] acesso aos catálogos online da rede de bibliotecas e acesso ao PressReader, que permite o acesso gratuito a milhares de revistas e jornais, mediante a inscrição na Biblioteca Municipal de Valongo", lê-se na comunicação.

A Lusa tentou saber junto da autarquia quantos 'smartphones' serão distribuídos, bem como o montante do investimento, mas até ao momento não foi possível.