A inclusão de Abrantes na lista dos concelhos com risco muito elevado de contaminação de Covid-19 surpreendeu o presidente da autarquia local, Manuel Valamatos, bem como os habitantes, pois o número de contágios por 100 mil habitantes não atingia os parâmetros previstos.Assim, chegou-se à conclusão de que a contagem de infetados estava mal feita, erro assumido por Maria dos Anjos Esperança, delegada de Saúde Pública do Médio Tejo: o concelho de Abrantes, em vez de ter 93 novos doentes, entre o período de 6 a 19 de novembro, teve 203 casos, mais 110 pessoas infetadas com o novo coronavírus.