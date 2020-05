Há 3259 profissionais de saúde infetados por coronavírus

Um total de 3259 profissionais de Saúde foram infetados com o novo coronavirus e muitos dos contágios ocorreram em casa ou em contexto social, revelou esta quarta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, citando dados do Sistema nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE).Os dados do SINAVE registados até terça-feira passada indicam que a maioria (1069) dos profissionais de Saúde infetados são enfermeiros, mas há também 480 médicos. Na área da Saúde, estão também com Covid-19 um total de 896 assistentes operacionais, 159 assistentes técnicos e 105 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica.Marta Temido, que falava na Comissão Parlamentar de Saúde, disse ainda que os dados de que dispõe mostram que muitos destes contágios "não aconteceram em contexto laboral, mas em contexto social ou domiciliário".Será esse o caso de uma enfermeira que trabalha na Urgência Básica do Hospital de Torres Novas e está internada no Hospital de Abrantes com Covid-19, tudo indicando que tenha sido infetada fora do local de trabalho. Tem 37 anos e sofre de problemas pulmonares, estando na enfermaria a recuperar, depois de ter estado ventilada na unidade de Cuidados Intensivos.No Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), que abrange os hospitais de Tomar, Torres Novas e Abrantes, não há registo de profissionais de Saúde que trabalham com doentes com Covid-19 que tenham sido infetados. Atualmente, há seis doentes internados com esta doença, sendo que nenhum está nos Cuidados Intensivos, e quatro estão prestes a receber alta médica. O CHMT prepara-se para retomar a atividade normal, reabrindo os serviços que têm estado encerrados.Portugal registou esta quarta-feira mais 16 mortes relacionadas com a Covid-19, perfazendo um total de 1263 óbitos desde o início do surto. A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou 29 660 infetados, ou seja, mais 228 do que na terça-feira. Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, confirmou ainda que há nove profissionais de Saúde e três doentes do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, infetados, mas em situação clínica "estável". Há ainda 25 análises em curso relacionadas com este foco.Em comparação com os dados de terça-feira, esta quarta-feira constatou-se um aumento de óbitos de 1,3%. Já os novos casos confirmados de infeção representam uma subida de 0,8%.A região Norte é a que regista o maior número de mortos (713), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (289), do Centro (230), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo (1).A caracterização clínica dos casos confirmados indica que 609 doentes estão internados em hospitais, menos 20 do que na terça-feira, e 93 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos oito. A recuperar em casa estão 21 336 pessoas.

