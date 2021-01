Autoridades registam 500 mortes diárias nos últimos sete dias. Funerárias nunca viram nada assim

Autoridades de saúde registaram nos últimos sete dias mais de 500 mortes diárias, em Portugal. Este número só foi verificado duas vezes desde que há registo de mortos pela Direção-Geral da Saúde, uma em 2017 e outra em 2018.A TSF avança que as funerárias admitem nunca ter vivido algo assim e pedem que sejam criados contentores frigoríficos nos hospitais para precaver a situação de sobrelotação das câmaras.O número recorde de mortes é impulsionado pela pandemia da Covid-19 e do frio que se faz sentir nesta altura do ano.