Desde abril do ano passado foram reportados mais de 205 mil resultados de autotestes, dos quais 175 300 positivos, ou seja, 10% do total de doentes Covid-19 desde o início da pandemia (1,73 milhões).Segundo os dados fornecidos ao CM pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e Instituto Ricardo Jorge, entre maio de 2021 e 6 de janeiro deste ano, foram reportados, na plataforma do SNS, mais de 45 mil autotestes, dos quais 15 300 positivos.