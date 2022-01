O acesso a eventos de grande dimensão (desportivos, culturais ou corporativos) está dependente de um teste negativo à Covid-19 que, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), poderá ser um autoteste realizado à entrada. Ficam dispensados os menores de 12 anos, quem recuperou da doença ou tomou a dose de reforço há 14 dias, divulgou a DGS.









Na orientação é definido que a entrada está dependente da apresentação de teste PCR, com 72 horas, antigénio (48 horas) ou autoteste, “realizado no momento, à porta do estabelecimento que se pretende frequentar, sob supervisão e verificação dos trabalhadores responsáveis pelo acesso a estes espaços”. A orientação define como eventos de grande dimensão “aqueles que reúnam ou possam reunir a partir de cinco mil pessoas em local aberto ou de mil pessoas em local fechado”.

Nos eventos com menor lotação, como pavilhões, cinemas ou teatros, a DGS estabelece que o acesso depende da apresentação de certificado digital comprovativo de vacinação “que ateste o esquema vacinal completo, há pelo menos 14 dias”, ou comprovativo da realização de teste com resultado negativo. Também é permitido autoteste, “realizado no momento, à porta do estabelecimento, sob supervisão e verificação dos trabalhadores responsáveis pelo acesso a estes espaços”.