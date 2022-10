Auxiliar de escola em Santo Tirso bate em crianças no recreio

Uma funcionária da Escola Básica de Bom Nome, em Vila das Aves, foi afastada da instituição, depois de a direção do agrupamento ter tido conhecimento de que estava a circular um vídeo que mostrava a auxiliar a agredir crianças do pré-escolar durante o recreio.As imagens mostram a mulher a aproximar-se de duas crianças, junto a um muro. Nesse local, dá-lhes várias bofetadas nas mãos. Depois, agarra cada um dos menores por um braço e leva-os, de forma brusca, para um outro local, mais perto da entrada dos pavilhões da escola. Aí, força-os a ficarem sentados e acaba por dar mais palmadas no rabo de um dos meninos que se deita no chão.O afastamento da funcionária foi confirmado pela diretora do Agrupamento D. Afonso Henriques. "A funcionária já não exerce funções na escola. Foi deslocada para uma escola secundária do mesmo agrupamento", disse Severina Fontes. A Câmara de Santo Tirso aguarda conclusões do agrupamento para "agir em conformidade".