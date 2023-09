Avante!: 'Rentrée' do PCP arranca hoje e decorre até domingo

A Festa do Avante! arranca hoje na Quinta da Atalaia, no Seixal, com uma visita do secretário-geral comunista às exposições do certame político-cultural e um concerto sinfónico comemorativo do 50.º aniversário do 25 de Abril.

A abertura de portas está prevista para as 18:00 e, cerca de meia hora depois, Paulo Raimundo vai deslocar-se ao Espaço Central da para visitar as exposições, que este ano são dedicadas aos 50 anos do 25 de Abril e ao centenário do Carnaval de Torres Vedras.

Nesta que é a sua primeira Festa do Avante! enquanto secretário-geral do PCP, depois de ter sucedido a Jerónimo de Sousa no final do ano passado, Paulo Raimundo vai marcar presença todos os dias. No sábado, visita a XXIII Bienal de Artes Plásticas e, no domingo, encerra a 'rentrée' comunista com um discurso no tradicional comício.

O concerto de hoje da Orquestra Sinfonietta de Lisboa, dirigida pelo maestro Vasco Pearce de Azevedo, com o Coro Sinfónico Lisboa Cantat, tem início marcado para as 22:00 no palco 25 de Abril.

Com o tema "Música para a libertação do povo português", o concerto vai incluir orquestrações de duas melodias passadas na rádio pelo Movimento das Forças Armadas durante o golpe militar de 1974, bem como "cantos de resistência e celebração".

Os 50 anos do 25 de Abril vão estar em destaque nesta Festa do Avante! também noutro concerto, no domingo. O músico Agir preparou um "concerto de homenagem ao cancioneiro do 25 de Abril, aos seus poetas e aos seus músicos de intervenção que marcaram essa época, como José Afonso, Sérgio Godinho ou Fausto" e terá como convidados Carolina Deslandes, Lura, Milhanas e Paulo de Carvalho.

Além destes, será possível ouvir também nesta edição da Festa do Avante! artistas como Jorge Palma com Rui Reininho, Rodrigo Leão, Tim com Ensemble Ibérico, A Garota Não com Luca Argel, África Negra, Bateu Matou, Mimicat, Nenny, Ricardo Ribeiro e ainda a Orquestra do Hot Club de Portugal com Selma Uamusse.

No que toca aos debates, o cartaz inclui uma discussão com o tema "Travar a privatização! Por uma TAP que faz falta ao país", que contará com intervenção do deputado que integrou a comissão parlamentar de inquérito, Bruno Dias, e os dirigentes Agostinho Lopes, Manuel Gouveia e Ricardo Costa.

A líder parlamentar do PCP, Paula Santos, e o deputado Duarte Alves, juntamente com os dirigentes Vasco Cardoso e Tiago Cunha constituem o painel com o tema "Quem paga e para que servem os impostos em Portugal? Por uma política de justiça fiscal".

O antigo secretário-geral comunista Jerónimo de Sousa é um dos nomes do painel "Cumprir e fazer cumprir a Constituição", que contará também com intervenções da deputada Alma Rivera, do ex-líder parlamentar João Oliveira, além de Ana Tarrafa e Rui Dinis.

O tema da saúde estará também em destaque na Festa do Avante!, com o debate "Reforçar o SNS, garantir o acesso à saúde", que contará com intervenções de Bernardino Soares, João Dias, Isabel Barbosa, Patrícia Machado e André Gomes, e na cidade da juventude vai debater-se "A juventude e a Saúde Mental: problemas e soluções".

Está previsto ainda um painel sobre "A intervenção dos deputados do PCP: 'Contigo todos os dias -- a tua voz no Parlamento Europeu'".