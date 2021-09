Uma avaria informática na base de dados do hospital da Feira, esta manhã de quarta-feira, provocou o adiamento das consultas externas agendadas para esta manhã.Ao que tudo indica, terá sido a trovoada, registada durante toda a noite, que provocou as anomalias no sistema.Segundo fonte próxima da administração, as consultas de especialidade estão a ser reagendadas para os próximos dias.