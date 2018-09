Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avenida da Liberdade em Lisboa condicionada ao trânsito a partir das 06h00 deste sábado

Circulação no troço do eixo central da Avenida da Liberdade, entre a Rua das Pretas e o Rossio, estará totalmente interrompida.

07:10

A Avenida da Liberdade vai estar este sábado condicionada ao trânsito, entre as 06h00 e as 24h00, devido ao evento de encerramento da Semana Europeia da Mobilidade (SEM), informou a Câmara de Lisboa.



A circulação no troço do eixo central da Avenida da Liberdade, entre a Rua das Pretas e o Rossio, estará totalmente interrompida, dá conta a autarquia em comunicado.



Segundo a mesma nota, "também no eixo central da avenida existirão fortes constrangimentos do tráfego entre a Rua Alexandre Herculano e a Rua das Pretas, não sendo possível o atravessamento para a Baixa".



As laterais da Avenida da Liberdade manter-se-ão acessíveis, garantindo "os acessos a hotéis, parque de estacionamento e veículos de emergência".



O comunicado informa ainda que "as alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local por entidade policial".



O evento de encerramento da SEM estava inicialmente agendado para sábado passado, tendo sido reagendado para este sábado devido ao protesto dos taxistas, que estiveram concentrados na Avenida da Liberdade durante oito dias.



A "festa da mobilidade", que vai decorrer entre as 14h00 e as 19h00, "conta com várias atividades lúdicas e gratuitas para toda a família", entre as quais "demonstração e experimentação de veículos, jogos, experiência virtual em meio urbano, gincanas, área 'kids', aulas de atividade física e dança".



Os presentes vão também poder pedalar "numa bicicleta suspensa a subir a 14 metros de altura na 'Skybike', naquela que será a vista mais privilegiada sobre a avenida".