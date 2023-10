Avenida de França no Porto reabre parcialmente ao trânsito na quinta-feira

A Avenida da França, no Porto, será parcialmente reaberta ao trânsito na quinta-feira de manhã, passando a ser possível circular no sentido sul/norte, revelou esta terça-feira em comunicado a Câmara do Porto.

A evolução dos trabalhos de construção da estação Boavista/Casa da Música nos últimos meses, no âmbito da empreitada da Linha Rosa da responsabilidade da Metro do Porto, permite, agora, repor a circulação pedonal no lado nascente e a circulação viária no sentido sul/norte e do arruamento, revela o comunicado da autarquia.

O município relata ainda que além da reposição da sinalização de trânsito e dos pavimentos rodoviários, foram implantados novos abrigos para a paragem do transporte público.

Neste contexto, continua a autarquia, o arruamento provisório, construído para desvio do trânsito e em funcionamento desde 28 de outubro de 2021, passará a servir apenas o sentido norte/sul, reservado aos transporte público, motociclos e ciclomotores, no troço compreendido entre a Rua do Capitão Henrique Galvão e a Praça de Mouzinho de Albuquerque, ao mesmo tempo que é reposto o lado poente da Avenida da França, no seu traçado original.

A câmara prevê que "os trabalhos deverão terminar no prazo de, aproximadamente, três semanas, altura em que o arruamento provisório será dispensado e a circulação na Avenida da França ficará reposta praticamente na totalidade".

Estão ainda previstos alguns trabalhos pontuais adicionais no extremo sul, de melhoria dos solos, acrescenta a nota de imprensa.