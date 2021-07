Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TAP Air Portugal (@tapairportugal)

O avião A330neo da TAP realizou a primeira ligação entre Lisboa e as Caraíbas e aterrou a poucos metros da praia no icónico aeroporto Princess Juliana, que se situa a poucos metros da praia, na ilha de São Martinho.Os banhistas na praia Maho conseguem ver de perto as aterragens no aeroporto Princess Juliana.