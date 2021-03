Baixas por doença sobem 64,6% em fevereiro face ao mês anterior

Os subsídios de doença aumentaram 64,6% em fevereiro face a janeiro, para 304.371, depois de a linha de atendimento SNS24 ter começado a passar declarações provisórias de isolamento profilático devido à Covid-19, segundo a Segurança Social.

"Em fevereiro de 2021 foram processados 304.371 subsídios de doença, verificando-se um acréscimo mensal de 64,6% (mais 119.405 subsídios), que fica a dever-se ao facto do SNS24 ter começado também a passar declarações provisórias de isolamento, a partir de novembro", segundo o Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A Linha SNS24 passou em novembro a emitir declarações provisórias de isolamento profilático para justificação de faltas ao trabalho e obrigação de permanência no domicílio devido a suspeitas de contágio pela Covid-19.