Ordem dos Médicos espera "um ministro que faça acontecer e que resolva os problemas da Saúde em Portugal"

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM) disse esta terça-feira que só o primeiro-ministro, António Costa, e a ministra da Saúde, Marta Temido, podem explicar o porquê da demissão da titular da pasta da Saúde e que para o cargo se pretende alguém que "faça acontecer".

Em declarações à agência Lusa, Miguel Guimarães referiu que para o Ministério da Saúde se pretende "um ministro que faça acontecer e que resolva os problemas que afetam a saúde em Portugal e que de uma forma transversal afetam todos os portugueses". No entanto, à CNN destacou que não crê "que seja a mudança de ministros que mude a política".

"A saída da senhora ministra do Governo é uma decisão dela e que só ela pode explicar aos portugueses. E só o senhor primeiro-ministro pode explicar porque aceitou de imediato esta demissão", referiu, a propósito do pedido de saída do Governo de marta Temido, conhecido hoje de madrugada.

Para Miguel Guimarães falta saber se a saída de Temido se deve "ao facto de já não ter alternativas para resolver os graves problemas da saúde em Portugal".





Questionado ainda pela CNN sobre a possível relação da demissão com o episódio de uma mulher, de 34 anos, que estava grávida de 30 semanas ter morrido no passado sábado depois de ter sofrido uma"Ou foi porque o Governo não lhe deu condições para executar as medidas estruturais que eventualmente poderia querer fazer no Serviço Nacional de Saúde", questionou, em declarações à Lusa."O PS tem uma politica de saúde pré-definida e que está a conduzir aos resultado que temos atualmente", referiu Miguel Guimarães à CNN, acrescentando que "quando as pessoas se demitem é porque acham que não podem ir mais longe".

A ministra da Saúde, Marta Temido, apresentou hoje a demissão por entender que "deixou de ter condições" para exercer o cargo, demissão que foi aceite pelo primeiro-ministro, António Costa.