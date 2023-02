O prazo para o parecer final sobre a localização do novo hospital do Oeste foi prolongado um mês. Os autarcas das Caldas da Rainha e de Óbidos foram recebidos pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, onde apresentaram as "preocupações em relação ao estudo de localização pela falta de critérios que tem, para que se possa tomar uma decisão correta e de tipologia também", disse à Lusa Vítor Marques, presidente da Câmara das Caldas.









