Infarmed diz que medicamento para bebé Matilde será pago pelo Estado se administrado em Portugal

O Infarmed garantiu esta quarta-feira que medicamento de que Matilde precisa irá ser pago na totalidade pelo Estado caso este seja administrado em Portugal.Para tal, o SNS tem de fazer o pedido formal do medicamento, coisa que, segundo o Infarmed a equipa médica ainda não fez.Após o pedido, a decisão será tomada no prazo de 24 horas. Caso os pais de Matilde não façam o tratamento em Portugal, os custos do mesmo terão de ser suportados pelos mesmos.Numa publicação no Facebook, os pais da "bebé especial" anunciaram ao início da tarde que esta está a "recuperar bem" e que já saiu dos cuidados intensivos.Negam no entanto que tenham sido contactados pelo laboratório que possui o medicamento e sublinham que todo o dinheiro angariado que não for usado será doado a outras "Matildes".