Bebé Matilde já saiu dos cuidados intensivos e está "a recuperar bem"

Os pais da bebé Matilde fizeram uma nova publicação no Facebook com o estado da "bebé especial". Num longo texto a explicar o desenvolvimento do estado de saúde da menina, os pais revelam que esta está melhorar, já saiu dos cuidados intensivos e está a "recurar bem".



Sobre as mais recentes notícias que dão conta de que o laboratório que possui o medicamento tentou contactar os pais da bebé, estes negam afirmando que ainda ninguém falou com estes nem sabem de nada.





Sublinham ainda que todo o dinheiro que não for usado para o tratamento de Matilde, será dado a "outras Matildes"."Olá meus queridos,

Queria vos dizer que já sai dos cuidados intensivos e que passei bem a noite.

A mamã hoje deu-me banhinho e portei me lindamente, não fiquei aflita sem o suporte respiratório.