Bebé Matilde recupera em casa sob cuidados apertados. Menina não pode estar em contacto com os irmãos

Matilde, a bebé de três meses que sofre da forma mais grave de Atrofia Muscular Espinhal (AME), teve esta quinta-feira alta do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e a qualquer momento poderá começar o tratamento com o Zolgensma, o medicamento mais caro do Mundo.

O Infarmed deu esta quinta-feira luz verde a dois pedidos de Autorização de Utilização Excecional deste remédio, provenientes do Santa Maria.





Fonte oficial da Autoridade do Medicamento disse aoque as solicitações foram feitas no início da semana passada. Autorizados os pedidos, cabe agora à unidade hospitalar avançar com a compra do remédio que deverá ser comparticipado a 100 por cento pelo Estado, tal como acontece com o Spinraza, o único medicamento utilizado, até agora, no tratamento da AME.

Ao Correio da Manhã, Carla Martins, mãe de Matilde, adiantou que a bebé, que já está em casa a recuperar, "está bem" mas que terá de ficar "resguardada até da própria família" para que não apanhe qualquer infeção. Carla admite que os próximos dias serão "difíceis", mas mostra-se confiante na recuperação da filha. "Vamos superar", garantiu.

Também Joaquim Brites, presidente da Associação Portuguesa de Neuromusculares, está confiante no estado de saúde da bebé, ainda que já não esteja a ser ventilada permanentemente e que isso represente um risco acrescido de infeção. "Os pais foram instruídos pela equipa clínica do hospital para tratar da filha em casa", esclarece.







PORMENORES

2,5 milhões em fundos

Os pais de Matilde criaram uma campanha de angariação de fundos na internet para conseguirem comprar o remédio, que custa cerca de 2 milhões de euros. Conseguiram mais de 2,5 milhões.



Destino do dinheiro

Na página do Facebook ‘Matilde, uma bebé especial’ os pais da bebé têm vindo a reiterar que o dinheiro angariado servirá para ajudar "outras Matildes", ou seja, outras crianças doentes.